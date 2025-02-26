شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة وبدء ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-2-2025 ، تزامنا مع انتهاء الموجة شديدة البرودة التى تعرضت لها البلاد الأيام الماضية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 26-2-2025، كما يلى:

ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة.

طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

أجواء شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



نشاط رياح على بعض المناطق .

أمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد ، تكون خفيفة إلى متوسطة على الصحراء الغربية ومحافظة الوادى الجديد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 21 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة.