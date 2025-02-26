شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إغاثية جديدة تصل غزة من مصر واستعدادات لاستقبال المصابين والان مع تفاصيل الخبر

تواصل مصر جهودها الإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، حيث دخلت اليوم دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى القطاع، بالتزامن مع استعداد الفرق الطبية المصرية لاستقبال الدفعة الـ24 من الجرحى والمصابين الفلسطينيين القادمين للعلاج في المستشفيات المصرية.



وضمت القافلة الإغاثية التي وصلت اليوم شاحنات محملة بالمواد الغذائية والاحتياجات المعيشية الضرورية، إضافة إلى صهاريج وقود مخصصة لتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والمرافق الحيوية في القطاع. ووفقًا للإحصاءات الرسمية، فقد بدأ اليوم بدخول 160 شاحنة مساعدات و4 صهاريج وقود، مع استمرار العمل حتى نهاية اليوم لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية لأهالي غزة الذين يواجهون ظروفًا صعبة في ظل الأوضاع الراهنة.



وأكد مصدر مسؤول في معبر رفح أن جميع المساعدات تمر عبر إجراءات تنظيمية دقيقة تشمل تسجيل الشحنات ووضع نظام باركود لتتبع مسارها، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان وصولها إلى مستحقيها. وأضاف أن عملية العبور تتم من خلال معبري العوجة وكرم أبو سالم، حيث يتولى الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية داخل غزة مسؤولية استلام الشحنات وتوزيعها وفق خطة منظمة تضمن وصولها إلى المستشفيات ومراكز الإغاثة والأسر الأكثر احتياجًا. وأشار المصدر إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التنسيق المستمر بين مصر والمنظمات الإغاثية الدولية لضمان تدفق الدعم الإنساني ومواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع، خاصة في المجالين الصحي والخدمى.

بالتوازي مع تدفق المساعدات، تستعد الفرق الطبية في معبر رفح لاستقبال الدفعة الـ24 من المصابين الفلسطينيين بعد أن استقبلت أمس 39 جريحًا و46 مرافقًا ضمن الدفعة الـ23، وتعمل الفرق الطبية المصرية على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين فور وصولهم، عبر إجراءات فحص أولية تحدد الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبى عاجل، قبل توزيعهم على المستشفيات المصرية وفق خطة علاجية متكاملة.

وتتضمن الخطة العلاجية ثلاث مراحل أساسية، حيث يشمل المستوى الأول مستشفيات شمال سيناء التي تم تعزيزها بأعداد إضافية من الأطباء ورفع كفاءتها لاستقبال الحالات الطارئة، بينما يشمل المستوى الثاني مستشفيات الإسماعيلية والمحافظات المتاخمة لشمال سيناء، والمجهزة لاستقبال الحالات التى تحتاج إلى رعاية إضافية، أما المستوى الثالث فيضم مستشفيات القاهرة الكبرى المجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية المتقدمة.

وأكدت مصادر رسمية أن مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، إلى جانب استقبال المصابين الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها التاريخية والإنسانية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.