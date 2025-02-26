شكرا لقرائتكم خبر عن جلال نصار: التجارب العربية فى إعادة الإعمار باءت بالفشل بسبب عودة الاقتتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وحدة الدراسات العربية بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتجية الدكتور جلال نصار إن التجارب العربية في مسالة اعادة الأعمار لم تحقق نجاح، وذلك بسبب عودة الاقتتال.

واعتبر في كلمته أمام مؤتمر غزة للسلام والاستقرار في الشرق الاوسط، ان نجاح العملية يرتبط بأبعاد عدة منها تفكيك الجماعات المسلحة ونزع السلاح، مع تعزيز مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تحقيق حالة من الحوار المجتمعي مع العمل على تحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية.

واضاف نصار، أن الولايات المتحدة هي أول من وضع مفهوم إعادة الإعمار، وكانت شريك أساسي في العديد من المؤتمرات التي ارتبطت بهذا المفهوم، منها ما يرتبط بسوريا والعراق ولبنان وليبيا وغزة وغيرها.

وأضاف أن النماذج سالفة الذكر حملت مشتركات عدة منها حالة الدمار الشامل التي طالت البلاد والأوضاع الاقتصادية الصعبة، بالاضافة إلى وجود معضلة النازحين واللاجئين ووجود ميليشيات مسلحة وجماعات أرهابية.

وهنا كانت هناك ضرورة ملحة لتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية، بحسب نصار، لتكون خطوة اولى فيما يتعلق باعادة الإعمار، مع العمل على تعزيز المجتمع المدني.

وأشار الى العديد من المعوقات التي واجهت عملية اعادة الاعمار، منها العقوبات المفروضة على الدول محل الصراع، وهو ما يتجلى في النموذجين السوري والعراقي.