شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا ويصفها بالاستفزاز الأرعن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات والاعتداءات التى شنها الاحتلال الإسرائيلى فى الساعات الأخيرة على الأراضى السورية، معتبرا انها تمثل استفزازا أرعن، وتصعيدا ينتهز فرصة التحول السياسى فى سوريا لتثبيت واقع غير قانونى وغير شرعى.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام عن أبو الغيط قوله ان الاحتلال الإسرائيلي لأية اراض سورية ينتهك القانون الدولي، وإن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ مواقف واضحة لادانة هذا العدوان غير المبرر والذي يستهدف إشعال فتيل التوتر في المنطقة، ووضع العراقيل في طريق الانتقال السياسي في سوريا.

وأكد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية مع الجمهورية العربية السورية في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها، ومحاولات اسرائيل المكشوفة لزرع بذور الفتنة.