شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق اكليمندس: خطط إعادة الإعمار ليست مجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور توفيق اكليمندس رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا، رغم ما يثار عنها أنها الأكثر سخاء لعقود، إلا أنها حققت مصالح امريكية بامتياز، موضحا أن خطط إعادة الإعمار ليست مجانية.

وأضاف في كلمته أمام مؤتمر غزة ومستقبل السلام في الشرق الأوسط، خطة مارشال أعادت تشكيل الأنظمة الاقتصادية الأوروبية بما يخدم واشنطن وربطه بها، موضحا: أنه أطلق عليها الأنانية الذكية.

وفي البوسنة، قال اكليمندس، ظهرت معضلة تعدد الجهات وتضارب المصالح بين القوى المانحة، موضحا أن لأهم متطلبات اعادة الإعمار تتمثل في تحديد حجم الدمار، وهو ما تسعى الدول المانحة إلى التقليل منه من اجل تخفيض حجم الدعم.