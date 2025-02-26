شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابى: القضية الفلسطينية تمر بأخطر المراحل فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي، إن التنمية تبقى جزء رئيسيا لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، موضحا ان القضية الفلسطينية تمر باخطر مرحلة في تاريخية.

وأضاف العرابي أن القضية الفلسطينية يعاد تركيبها بمفاهيم لا تتوافق مع القانون الدولي والأعراف العالمية، موضحا أن دعوات التهجير تعد محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يفسر الموقف الحاسم الذي تبنته ألدولة المصرية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شدد على ضرورة رفض التهجير.

وأوضح العرابي أن القوى الكبرى لابد أن تدرك أن الحرب اكثر تكلفة من السلام، موضحا أن مؤتمر غزة للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط يمثل جهدا بحثيا في اطار دعم اعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، وهو ما يحظى بدعم اقليمي ودولي.

واعتبر العرابي ان توقيت المؤتمر قبيل انطلاق القمة العربية الطارئة يمثل اهمية كبير في ظل ما يعكسه من ارادة عربية مصرية لحماية القضية الفلسطينية في مواجهة محاولات التهجير.