شكرا لقرائتكم خبر عن معرض أهلا رمضان فى العمرانية يطرح كيلو اللحمة البلدى بـ280 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

طرح معرض أهلًا رمضان الرئيسي بـ محافظة الجيزة اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ويوفر أحد الجزارين بالمعرض الذي يقام في شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، كليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحوم المفرومة بـ250 جنيهًا، وكيلو الكبدة بـ260 جنيهًا، وعرق فليتو بـ300 جنيه، وعرق رستو بـ300 جنيه، ولحمة ضاني بـ330 جنيهًا، وكفتة شوي بـ200 جنيه، والسجق بـ200 جنيه، والبرجر بـ200 جنيه.

وطرح أحد العارضين، الكوارع بـ270 جنيهًا "فردة"، وكيلو المميار بـ160 جنيهًا، وكيلو الكرشة بـ80 جنيهًا، وكيلو لحمة الرأس بـ210 جنيهات، وكيلو الفشة بـ160 جنيهًا، وكيلو المخ والنخاع بـ300 جنيه.

ويوفر المعرض كيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

وتوسعت محافظة الجيزة، في إقامة معارض "أهلًا رمضان" بالقطاعات التي تشهد كثافات سكانية عالية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم.

وتحتضن المحافظة، هذا العام، 30 معرضًا لـ"أهلًا رمضان"، توفر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضروات، والفواكه، وياميش رمضان، وسلع غير غذائية كالمنظفات، وذلك بتخفيضات تصل لـ30%.



طرح كيلو اللحمة البلدي بـ280 جنيهًا



معرض أهلا رمضان في العمرانية يطرح كيلو اللحمة البلدي



معرض اهلا رمضان



