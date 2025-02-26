شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز المصرى للفكر: المقترح الأمريكى حول التهجير يمهد لحرب شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية الدكتور خالد عكاشة، إن مخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري او الطوعي ينذر بإحداث نكبة فلسطينية جديدة تقوض مفهوم حل الدولتين.

وأضاف أن الموقف الأمريكي الأخير والذي يتماهى مع الرؤية الاسرائيلية تتعارض مع المواقف السابقة للولايات المتحدة، كما تمثل انتهاكا للشرعية الدولية، عبر فرض الأمر الواقع والتغاضي عن التوسع الاسرائيلي في كل من سوريا ولبنان

وشدد على ضرورة تعزيز الولايات المتحدة لاعادة اعمار غزة دون تهجير سكانها، في اطار الخطة التي أعدتها مصر، التي سلطت الضوء على احد اهم عناصر تحقيق السلام المستدام في الشرق الاوسط، وهو العنصر البشري، الذي يضع المواطن كجزء رئيسي في بناء السلام والاستقرار



وأشار عكاشة، خلال كلمته امام م مؤتمر غزة ومستقبل السلام والأستقرار في الشرق الأوسط، إلى التجربة المصرية في اعادة إعمار القطاع قبل سنوات قليلة، والتي حققت نجاحا كبير ولافتا.

واستطرد عكاشة أن المقترح الأمريكي يحمل العديد من الارتدادات العكسية التي قد تفتح الباب امام حروب شاملة ومفتوحة مؤكدا ان علاج القضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين، وهو السبيل للاستقرار في المنطقة وان اي محاولة لإقصاء الفلسطينيين لن يؤدي إلا إلى استمرار حالة الصراع الاقليمي.