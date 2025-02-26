شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل المخابز فى شهر رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بعض إجراءات لتيسير عمل المخابز خلال شهر رمضان 2025 ،حيث سيتم السماح للمخابز بالعمل بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، بينما تبدأ بعض المخابز الأخرى العمل من الساعة الثامنة صباحًا، حتي الساعة الخامسة مساءً، مع السماح لبعض المخابز المستثناة بالعمل في الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقًا لخطة كل مديرية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خاصة في أوقات الذروة.

ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآات التموينية، مع تشكيل غرف عمليات داخل المديريات لمتابعة شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالمغالاة في الأسعار، أو نقص الخبز، أو عدم التزام المخابز بالأسعار المحددة، لضمان توفير الخدمة التموينية بكفاءة وشفافية.

كما وجه الوزير تعليمات عاجلة لجميع المديريات على مستوى الجمهورية لتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع الأساسية والخدمات التموينية بكفاءة خلال الشهر الكريم، إضافة الى استمرار ضخ السلع في منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة المنتشرة على مستوى محاظافات الجمهورية .



