شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي برمضان: نؤمن مسيرة أمتنا والان مع تفاصيل الخبر

بعث اللواء محمود توفيق " وزير الداخلية " برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. جاء بها: يُشرفنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. سائلين المولى جلت قدرته .. أن يكلل جهود سيادتكم بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيدَ هذه الأيام المباركة .. ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمن وإستقرار.

يَهلُ علينا هذا الشهر الكريم.. الذى ترتقى فيه الأنفس بذكر الرحمن .. وتتجلى فيه نفحاتٌ من البركات .. وقد أعلن الشعب المصرى العظيم فى إجماع .. سعيه الدؤوب لبلوغ مسيرة العمل الوطنى لمستهدفاتها بكل عزم وإصرار .. ونحن فى هيئة الشرطة على عهدنا .. نمضى بعزيمة لا تلين وعقيدة راسخة .. خلف قيادتكم الحكيمة .. لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والإستقرار.. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات.



وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى "رئيس مجلس النواب" .. جاء بها :يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والوكلاء والسادة أعضاء مجلس النواب .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. راجين المولى عز وجل .. أن يعيد هذا الشهر المبارك .. علينا وعلى مصرنا الغالية باليمن والخير والبركات ونحن إذ نستقبل هذه الأيام المباركة .. نستوحى من نفحاتها العزم الأكيد.. لمواصلة التكامل والتكاتف بين أركان الدولة المصرية لمواجهة التحديات .. والإنتصار لإرادة الشعب المصرى لبلوغ مرتجياته فى التنمية والإستقرار.

وبعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لللمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .. جاء بها :بمناســــبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أعــرب لسـيادتكم والوكلاء والسادة أعضاء مجلسكم الموقر .. عن أصـدق التهانى مقـــرونة بأطيب الأمانى .. بدوام التوفيــــق والســــداد ،إننا إذ نستعد لإستقبال شهرُ القرآن الكريم .. ونترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية ..نستمد منها دافعاً على مواصلة العمل الدؤوب .. والمثابرة فى السعى والبذل.. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والإستقرار.. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد علينا هذا الشهر الفضيل.. ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان وإزدهار.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء" جاء بها :بمشاعر يملؤها الإعتزاز والتقدير .. أتشرف وهيئة الشرطة أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة .. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعين المولى عز وجل .. أن يكلل مسيرة العمل الوطنى بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية .. هذا الشهر الفضيل باليمن والخير والبركات، حــــفظ الله مصـــرنا الغالية .. وجعــــل دوماً نصرته لها ماضية .. وتأييده لجهود وتضحيات أبنائها .. نافذة وغالبـة.. لتبقى أبد الدهر واحة للأمن والإستقرار .. يحدوها التقدم والإزدهار .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جاء بها: بمشاعر ملؤها التوقير والإعتزاز .. أتشرف أن أبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف .. بأسمى عبارات التهنئة وأصدق الأمنيات.. بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. راجين المولى جلت قدرته أن يعيد علينا هذا الشهر العظيم وعلى الشعوب العربية والإسلامية .. بالخير واليمن والبركات .. وليبقى أزهرنا الشريف لعصور عــــديدة ولأزمنة مـــديدة حصناً منيعاً .. لتأمين تراث وحاضر ومستقبل الأمة الإسلامية .. يحمل فى ضميره قيم السماحة والوسطية والإعتدال .. وقبلةً يتوجه لها قاصدى علوم الشريعة الغراء من شتى بقاع الأرض.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود.. والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات وتستقبل الأمة هذا الشهر الكريم فى كل عام .. لتتعطر القلوب بذكرى المولى جل فى علاه .. وتغمر فيه قيم المثابرة والتضحية والعطاء وإذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعاً لنا على مواصلة العطاء والتكاتف لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لوطننا المفدى.. فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه .. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة "رئيس أركان حرب القوات المسلحة" جاء بها :- بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ونحن على أعتاب هذا الشهر الفضيل .. نستقى فيه قيم التضحية والفداء .. ونبتهل للمولى جلت قدرته أن يعيده .. علينا والأمة الإسلامية والعربية .. بالخير واليمن والبركات .. ويُديم بفضله نعمة الأمن والإستقرار على مصرنا الغالية .. ويحفظها من كل شر أو سوء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور أسامة الأزهرى "وزير الأوقاف" جاء بها :-يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وإننا إذ نعتز بهذا الشهر الفضيل .. الذى أنزل الله تعالى فيه كتابه المجيد.. هدى للناس وبُشرى الخير للعالمين .. وتتجسد فى أحكامه قيم الصبر والمثابرة.. فإننا ندعو المولى جل فى علاه .. أن يجعله شهراً مباركاً على شعب مصر العظيم وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها : يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لشخصكم الكريم .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. داعياً المولى جل فى علاه .. أن يعُيد على فضيلتكم هذه المناسبة الكريمة .. بموفور الصحة ودوام التوفيق .. وعلى الأمة العربية والإسلامية .. بمزيد من الخير واليمن والبركات إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

ووجه وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. جاء بها:- بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر .. لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين .. والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسُرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والإخلاص.. والدعوة لقيم الإيثار والفداء لنَجدُ فيه مناسبة لتأكيد العهد والوعد بمواصلة بذل المزيد ..من العطاء والعمل على إرتقاء معدلات الأداء لتأمين حاضر مسيرة العمل الوطنى ومستقبلها نحو التنمية والإستقرار ونرجو من المولى عز وجل .. أن يجعله شهر خير وبركة وأمن وسلام .. وأن يُعيده عليكم وعلى شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.