شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يواصل تقديم "أسماء الله الحسنى" للعام الثالث فى برنامجه الرمضانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثالث على التوالي يقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» للعام الثالث على التوالي، طوال أيام شهر رمضان الكريم.

وأعلنت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيس بوك، إنّه من المقرر أن يتناول شيخ الأزهر في هذا الموسم أسماء الله الحسنى (الجزء الثالث)؛ شرحًا وتفسيرًا، والحكمة من اقتران بعض الأسماء بغيرها، وحظ العبد ونصيبه من هذه الأسماء، وكيف يمكنه أن يتأثَّر بها في سلوكه ومعاملاته؛ بحيث تُنشِئ منه إنسانًا صالحًا لنفسه ولأمته.

كما يربط شيخ الأزهر خلال برنامجه الرمضاني الأسماء الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة، واستلهام العبر والعظة منها، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات وكوارث وحروب وصراعات، ووضع تصور للتعامل معها من خلال تدبر أسمائه وصفاته جلَّ وعلا.

ومن المقرَّر أن يبث برنامج «الإمام الطيب» على عدد من الفضائيات والإذاعات في مصر وعدد من دول العالم العربي والإسلامي، كما يتم بثه عبر الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وصفحات الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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