شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينشر برومو برنامجه الرمضانى "اللؤلؤ والمرجان".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، برومو برنامجه فى شهر رمضان بعنوان "اللؤلؤ والمرجان"، والذى تم تصويره بدار القرآن بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافى الإسلامى بالعاصمة الإدارية.

وكان قد أجرى ”الخليج 365” جولة داخل دار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية، حيث تقع دار القرآن على مساحة 6500 م٢ ويتكون من 30 غرفة لـ30 جزء من القرآن، كل غرفة منحوت عليها جزء كامل من القرآن بأيادي مصرية بخط وتشكيل واضح لقراءة وحفظ القرآن من على الجدران، ومزودة بأجهزة لسماع القرآن وذلك باختيار الزائر للقارئ.

ويضم أيضًا "المصحف الشريف العثماني" وهو أثمن ما أهدى إلى دار القرآن ويزن 80 كجم ويشتمل على 1087 صفحة مكتوب بالخط الكوفي القديم غير منقوط وغير مُشكل وغير مُقسم إلى أحزاب وأرباع.

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