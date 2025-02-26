شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 5633 مشروعا فى الصعيد باستثمارات 27.05 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم وفداً من البنك الدولى ضم كل من إلين أولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص زيشان كريم أخصائى حضرى أول بالبنك الدولى ، وعدد من ممثلى البنك وذلك بحضور د. هشام الهلباوى مساعد الوزيرة للمشروعات القومية و مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة منال عوض بوفد البنك الدولي، مشيدة بالتعاون المثمر بين الوزارة والبنك الدولي، وتطلعها إلى استمراره بين الجانبين، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه على مدار سبع سنوات، حقق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إنجازات كبيرة فى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، حيث تم تنفيذ 5633 مشروعًا فى قطاعات حيوية مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق والتنمية الحضرية، باستثمارات تجاوزت 27.05 مليار جنيه.

وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تعتبر البنك الدولى شريكاً استراتيجياً لدعم التنمية على المستوى المحلى ، معربة عن حرصها للتعاون مع الوزارات المعنية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للإسراع بالتوجه نحو اللامركزية فضلاً عن تحفيز العمل المحلى من أجل الاستدامة الحضرية؛ وذلك من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الدعم الكبير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل بمحافظات الصعيد ، موضحة أن اللجنة العليا لتسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى عقدت مطلع الشهر الجارى برئاسته وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المعنيين أثمرت عن عدد من القرارات التى من شأنها تعظيم الاستفادة من نتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتهيئة مناخ الاستثمار المحلى وسرعة الانتهاء من أعمال ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بسوهاج وقنا ورفع معدلات الإشغال بها.

ومن جانبه أشار د . هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أنه فى مجال دعم التنمية الاقتصادية، ساهم البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال بالمحافظات المستهدفة، حيث شهدت محافظتى سوهاج وقنا تحسنًا بنسبة 22.5%، بينما سجلت محافظتا المنيا وأسيوط تحسنًا بنسبة 26.3%. وقد ساعد ذلك فى خلق 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، نتيجة للاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما نجح البرنامج فى ترفيق 4 مناطق صناعية استراتيجية فى سوهاج وقنا على مرحلتين حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 96% فى قفط والهو بقنا، وبنسبة 72.5% فى غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج، مما أدى إلى زيادة معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بنسبة 44%، وأسهم هذا بشكل مباشر فى تعزيز القدرة التنافسية للمحافظات المستهدفة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم تطوير 45 مركزًا تكنولوجيًا فى الإدارات والوحدات المحلية، مما أدى إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وخفض زمن الحصول على التراخيص والخدمات الأساسية بنسبة تتراوح بين 50% و60% هذه الإصلاحات لم تقتصر فقط على تحسين كفاءة الإدارة المحلية، بل ساهمت أيضًا فى تعزيز ثقة المواطنين فى قدرة الحكومة على الاستجابة لاحتياجاتهم.

ومن جانبها أعربت الين اولافسن أخصائية أولى فى إشراك القطاع الخاص أن البنك الدولى يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية خاصة فى ضوء ما أحرزته ملفات التعاون الحالية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عن نتائج تنموية ملموسة خاصة عما أنتجه تطبيق منهجية تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية من خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وكذا ترفيق المناطق الصناعية وإشراك القطاع الخاص فى إدارتها وتشغيلها فضلاً عن الترويج للمناطق الصناعية.

وأشادت الين اولافسن بالجهود التى حققها البرنامج فى تحسين بيئة الأعمال بمحافظات الصعيد و زيادة رضا أصحاب الأعمال والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظات المستهدفة عن المشروعات التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وثمنت زيشان كريم أخصائى حضرى أول بالبنك الدولى دور وزارة التنمية المحلية خلال أعمال المنتدى الحضرى العالمى فى عرض الخبرات المحلية والدولية بالتعاون مع جميع شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولى فى التنمية الحضرية المستدامة ودفع التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز مرونة المدن وما اثمر عنه إطلاق أطلس المدن المصرية ومبادرة اللامركزية.

وأضافت زيشان كريم أن البنك الدولى يحرص على استمرار التعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات آخرى من توفير برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات ، مضيفة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من أنجح المشروعات التنموية التى ينفذها ويتعاون فيها البنك الدولى فى الشرق الأوسط والعالم ،فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

