شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية المعلمين تعلن ضوابط ومواعيد التقدم للحصول على شهادة الصلاحية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين، وفي ضوء موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي ، والإعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، وإستيفاء ذلك إلكترونيا تنفيذا لرؤية مصر ۲۰۳۰ في مجال التحول الرقمي، يتم تنفيذ التالى:

- يتم إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيا للعام 2025/2024 للمعلمين المرشحين للترقي ، والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025 عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم http://academy.emis.gov.eg/

- التنبيه على المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم /http://academy.emis.gov.eg لإستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا وسوف تتولى الأكاديمية المهنية للمعلمين إصدار منشور لاحقا يحدد إجراءات تنظيم الإلتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي .

- يتم تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من 100 نقطة تكون موزعة طبقا لمحتويات ملف الترقي على النحو التالي:

. استيفاء البرنامج التدريبي ويخصص له 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى المخصصة للبرنامج.

. استمارة ملف إنجاز المعلم ، وهي تتكون من 10 بنود مهنية عامة يخصص لكل بند من هذه البنود 3 نقاط ، ليكون إجمالي نقاط تقييم الإستمارة ٣٠ نقطة .

- استمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط.

. استمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفني ويخصص لها 10 نقاط.

- يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف معلم ، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى ٦٠ نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول ، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من مستوى وظائف : معلم أول أ ، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى ٦٥ نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود أعلاه مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول .

يتم ميكنة ورقمنة إستيفاء ملف الترقي إلكترونيا عبر موقع بيانات كادر المعلم طبقا للأدوار والمسئوليات المحددة على النحو التالي :

. المعلم مسئول مسئولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا الدخول على عبر موقع من خلال صفحته وبعد الإنتهاء والمراجعة يضغط على أيقونة http://academy.emis.gov.eg/حفظ وتسجيل ، ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامه بذلك .

- المعلم مسئول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته باستمرار ، حيث يتاح له إلكترونيا رؤية حركة تقييمات ملف الترقي الخاص به من خلال صفحته عبر رابط الموقع المشار إليه.

. مسئول الحكومة الإلكترونية في كل مدرسة مسئول مسئولية كاملة عن :

- إتاحة دخول مدير المدرسة على http://academy.emis.gov.eg لتقييم أداء المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع وكذلك إتاحة دخول الموجه الفني المختص لتقييم أداء المعلم إلكترونيا طبقا لمادة تخصصة وتسجيل وحفظ ذلك على الموقع .

- إتاحة الدخول على الموقع بمحضر رسمي يسجل فيه تاريخ الدخول والإقرار بالإنتهاء من تسجيل عمليات التقييم إلكترونيا ، ويتم طباعة استمارات تقييم أداء المعلم من قبل المدير والموجه بعد التسجيل ويتم إعتمادهم من المدير والموجه كلا فيما يخصه والإحتفاظ بمحاضر الفتح والغلق وكذلك استمارات التقييم في ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة

- شاغلي وظائف المعلمين المرشحين للترقي الذين يشغلون : وظائف الإدارة المدرسية ، ووظائف التوجيه الفني ، ووظائف مدير ووكيل الإدارة التعليمية ، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية يتم تقييمهم من مديرهم المباشر بديلا عن مدير المدرسة ، ويتم تقييمهم من قبل الموجه الأول أو الموجه العام المختص بحسب الأحوال عن آخر عام قام به بأعمال التدريس.

. مدير المدرسة مسئول مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ مسئول الحكومة الإلكترونية لكافة مسئولياته ، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة . ويرسل تقريرا يفيد انتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا للمرشحين في مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة .

. تعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة أو من يحل محلهما من غير المرشحين للترقي وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا ، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم .

. مدير قسم الإحصاء في كل إدارة تعليمية مسئول مسئولية كاملة عن : إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم إستمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيا على موقع ، لتقييم المعلمين المرشحين للترقي إلكترونيا http://academy.emis.gov.eg/والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمي ، ويتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والإحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة .

. لجنة تقييم ملف إنجاز المعلم في كل إدارة تعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة المدارس في نطاق الإدارة ، والتأكد من إنتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة، وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس الواقعة نطاق الإدارة التعليمية إلى مدير المديرية .

. مدير المديرية مشرفا عاما على لجان تقييم الإدارات ، ومسئول مسئولية كاملة عن متابعة الإدارات والتأكد من إنتهاء استيفاء ملفات المعلمين إلكترونيا بالمدارس والإدارات الواقعة في نطاق المديرية قبل غلق الموقع طبقا للمواعيد المحددة ، ويرسل تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في نطاق المديرية إلى السيد مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين

- تيسيرا على المعلمين ، يتم إستيفاء ملفات الترقي في مدارس محافظات إنتدابهم على أن تدرج أسمائهم في الكشوف المرفقة بالقرار الوزاري بمنح شهادة الصلاحية بعد استيفاء كافة المتطلبات ضمن كشوف محافظاتهم الأصلية.

- استمرار فتح موقع تسجيل استيفاء الترشح لإجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للعام ٢٠٢٤ / ۲۰۲۰ للمعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل للترشح من خلال مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس والإدارات التعليمية ، وذلك حتى ٢٠٢٥/٥/٨ على أن يتاح لهم إستيفاء ملف متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي فور تسجيل ترشحهم.

- يتم التوجيه نحو التنبيه المشدد بتعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية و جميع المدارس، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالتعليمات والإجراءات المشار إليها بعاليه لضمان إعلام المعلمين المرشحين للترقي ، وكذلك مسئولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس وأقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية ، والتنبيه على كافة مديري المدارس والتوجيه الفني في نطاق مديريتكم بسرعة تنفيذ ما ورد بعاليه في حدود مسئولياتهم المحددة بعاليه خلال المدة الزمنية المعلن عنها . مع اعتبار الأمر هام جدا وعاجل.