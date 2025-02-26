شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يناقش مع السفير اليابانى بالقاهرة تعزيز التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أواى فوميو السفير اليابانى الجديد بالقاهرة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية .

واستعرض سويلم الموقف المائي فى مصر وما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، وما تقوم به الدولة المصرية من مجهودات ضخمة لتطوير المنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 .

وأشار سويلم إلى مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والجارى تنفيذه بالتعاون مع اليابان بنسبة تنفيذ تصل إلى 63% حتى تاريخه ، والذى يأتى إستكمالاً لما تحقق خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف .

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة" بالشراكة مع حكومة اليابان ومنظمة الفاو، وإستعراض الأنشطة التي تمت مثل تنفيذ صوبات زراعية ، وإنشاء مدارس حقلية للمزارعين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا وقنا ، وتدريب المهندسين والمزارعين، وإجراء تقييم لمدى التحسن فى حالة الرى .

كما تم خلال اللقاء مناقشة موقف عدد من المشروعات ومذكرات التعاون المقترحة مثل مقترح توقيع "مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تقديم الخدمات الإستشارية لصيانة واحلال محطات الرفع" ، "القرض القطاعى لتنفيذ دراسة جدوى لتطوير منظومة الرى بترعتى الإبراهيمية وبحر يوسف"، "حماية ساحل بحيرة المنزلة أمام قرية الديبة"، و دعم الجانب الياباني لـ "مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" .

كما تم أيضاً مناقشة التعاون بين جامعة الدول العربية واليابان حول سُبل تعزيز الإستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجال إدارة المياه، والرى الذكى ، والزراعة الذكية ، وإدارة المخاطر ، والتدريب فى مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأشار الدكتور سويلم إلى لتعاون البارز بين البلدين لوضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى ، والذى تجلى فى "الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ" والذى عُقد برئاسة مشتركة مصرية يابانية خلال فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس 2023 ، ودعم اليابان لمسار العمل رقم (5) بمبادرة AWARe ، مؤكداً على أهمية مواصلة المساعى المبذولة لتعزيز الرسائل الرئيسية للحوار التفاعلي .

