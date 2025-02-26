شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: التصوف منهج لبناء الإنسان وحماية الأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعوة من السلطان نزرين معز الدين شاه ابن المرحوم السلطان أزلن محب الدين شاه ، سلطان بيراك - دار الرضوان ونائب ملك ماليزيا، ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف ، المحاضرة العلمية الرئيسية في مجلس مذاكرة السلطان نزرين معز الدين شاه لعام ٢٠٢٥، والتي جاءت تحت عنوان: "التصوف: منهج لبناء الإنسان وحماية الأوطان".

وقد أُقيمت المحاضرة بحضور السلطان نزرين معز الدين شاه، و راجا جعفر ابن المرحوم راج مودا موسى، و راجا إسكندر ذو القرنين ابن المرحوم السلطان إدريس عفيف الله شاه، إلى جانب داتوء سري شعراني بن محمد، كبير وزراء ولاية بيراك​، و الشيخ الدكتور وإن زاهدي، مفتي ولاية بيراك، و الوزير في مكتب رئيس الوزراء الماليزي للشؤون الدينية داتوء سيتي الدكتور محمد نعيم مختار إضافة إلى عدد من أعضاء لجان الفتوى ومجالس الشؤون الدينية بماليزيا، ولفيف من العلماء والمشايخ والباحثين الشرعيين من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند، إلى جانب السفير عبد الحفيظ بونور، سفير الجزائر بماليزيا.

ورافق وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة السيد الأزهري كلٌّ من السفير رجائي نصر، سفير مصر جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا؛ و الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون الوزير لشئون الإعلام؛ إضافة إلى الداعية الشيخ أحمد حسين الأزهري، الباحث الزائر بمؤسسة طابة.

مصر وماليزيا: روابط راسخة وتعاون متجدد

استهل وزير الأوقاف المصري، الدكتور أسامة الأزهري، كلمته بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري إلى السلطان نزرين معز الدين شاه، وإلى أهل بيراك خاصةً، والشعب الماليزي عامةً، تعبيرًا عن عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين.

وأكد أن العلاقات المصرية الماليزية تمتد عبر التاريخ، متجذرة في التعاون العلمي والثقافي والديني، وتعكس التقارب الفكري والحضاري بين البلدين، وأن هذه اللقاءات العلمية والفكرية ليست مجرد فعاليات أكاديمية، بل تمثل جسرًا ممتدًا يقوّي أواصر الصداقة والتعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية في مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أن تبادل الرؤى والتجارب في مجالات الخطاب الديني ومواجهة التحديات المعاصرة هو أمر بالغ الأهمية في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحولات فكرية وثقافية وتكنولوجية كبرى.

تزكية النفس: أدب مع الخالق ورحمة مع الخلق

جاءت محاضرة وزير الأوقاف في قسمين رئيسيين، تناول في القسم الأول نماذج مبهرة من الأخلاق الرفيعة المستمدة من سير السلف الصالح والصوفية الأوائل، مبينًا كيف عكست هذه النماذج عمق فهمهم لمعاني الأدب الدقيق مع الله سبحانه وتعالى ومع الناس. وأكد أن حقيقة تزكية النفس تكمن في حالة من الوعي والانتباه الدائم واليقظة لتحرير القلب من أطماع النفس وشهواتها، وميلها إلى الكبر والتجبر والتسلط، مما يرسخ منهجًا يحمي المسلم من إيذاء غيره، سواء كان إنسانًا أو حيوانًا أو نباتًا.

التصوف والقانون: تكامل في بناء المجتمع

كما ألقى الوزير الأوقاف الضوء على العلاقة بين التصوف والقانون، موضحًا أن كليهما يهدف إلى ضبط السلوك الإنساني، إلا أن التصوف يسبق القانون بخطوات، حيث يعمل على تهذيب النفس وإرساء القيم الأخلاقية الرفيعة، مما يجعل الإنسان غير محتاج إلى تدخل خارجي لكفّه عن الأذى. وأوضح الدكتور أسامة الأزهري أن المجتمع القائم على التصوف الحقيقي هو مجتمع يحكمه الالتزام قبل الإلزام، حيث تكون الرحمة والمحبة والعدل هي القواعد التي تضبط حركة الأفراد دون الحاجة إلى زاجر ورادع يمنعه ويكفه عن الأذى والعدوان بقوة القانون.

التجربة المصرية في إدارة الشؤون الدينية

وفي القسم الثاني من المحاضرة، استعرض وزير الأوقاف التجربة المصرية في إدارة الشؤون الدينية، بدءًا من المدارس التي أنشأها السلطان صلاح الدين الأيوبي، وصولًا إلى الجهود المعاصرة التي تبذلها الدولة المصرية. كما ألقى الدكتور أسامة الأزهري الضوء على جهود علماء الأزهر الشريف عبر العصور في ترسيخ معاني الإحسان والسير إلى الله عز وجل من خلال مناهج تعليمية تتابع علماء الأزهر على شرحها وتدريسها جيلًا بعد جيل.

السلطان نزرين يشيد بمحاضرة وزير الأوقاف ويقبل دعوته لزيارة مصر

وفي لقاء خاص عقب المحاضرة، أعرب السلطان نزرين معز الدين شاه عن سعادته البالغة بما طرحه وزير الأوقاف من رؤى عميقة حول التصوف وتزكية النفس، مشيرًا إلى أن الربط بين التصوف والأدب ودقائق الأخلاق الرفيعة كان ملفتًا للنظر، وأن النماذج التي قدمها الدكتور أسامة الأزهري في كلمته كانت جديدة على سمعه ومثرية لخبراته.

وخلال اللقاء، وجه وزير الأوقاف دعوة إلى السلطان لزيارة مصر، وهي الدعوة التي لاقت ترحيبًا كبيرًا منه، حيث كلّف كبير وزرائه بترتيب الزيارة في أقرب فرصة، مؤكدًا أن هناك الكثير مما يمكن لماليزيا أن تتعلمه وتستفيد به من التجربة المصرية في الشؤون الدينية. كما أعرب السلطان عن دعمه الكامل لكافة المشاريع البحثية التي يمكن أن تعزز التعاون العلمي بين الجانبين.

تأكيد على التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية

يأتي هذا اللقاء في إطار العلاقات القوية والمتنامية بين مصر وماليزيا في المجالات الدينية والفكرية، حيث تمثل هذه المحاضرة نموذجًا مثاليًا للتعاون العلمي والثقافي بين البلدين، وتعكس الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي والتصدي للفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية النابعة من جوهر الإسلام.

كما ساهمت الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية التي قدمها الداعية الشيخ أحمد حسين الأزهري، الباحث الزائر بمؤسسة طابة، في توسيع دائرة الاستفادة من محاضرة وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث أمكنت الحاضرين من غير الناطقين بالعربية متابعة التفاصيل الدقيقة لمضامينها الفكرية والروحية.