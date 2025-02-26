شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: مقترح التهجير مرفوض قولا واحدا.. وأمريكا قامت على حساب الهنود الحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن إسرائيل استغلت الفوضى السياسية والأمنية، الناجمة عن أحداث العقد الماضي والتي أضعفت الدول العربية وشغلتها بأزماتها الداخلية، مما سمح لها بالاستفراد بالفلسطينيين دون أي ضغوط إقليمية حقيقية.

واستنكر، في تصريحات تلفزيونية، ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، موضحا أن تهجير الفلسطينيين مرفوض قولًا واحدًا، ولكن تاريخ الولايات المتحدة قام في القرن الـ18 والـ19 على حساب الهنود الحمر بينما فقدت المكسيك في نزاع مع أمريكا من 20 إلى 40% من أراضيها.

وأضاف: هناك سوابق في الفكر الأوربي والأمريكي مرتبط بفكرة التهجير، ولكن العالم الربي والإسلامي لم ير هذا النوع من التهجير ويرفضه، ما يجب القيام به الآن هو إعادة تعمير غزة هذه مرحلة أولى والعالم العربي مطالب بأن يبذل جهد فيها والمرحلة الثانية هي التوصل إلى تسوية خاصة بفلسطين لإقامة دولة فلسطينية ويكون فيه دولتين ويستقر الموقف.

وحول الأوضاع العالمية، قال أبو الغيط إن العالم يشهد تحولات كبرى يصعب قراءتها بدقة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن النظام الدولي لن ينهار رغم تصاعد تأثير بعض القوى الدولية.

وطرح أبوالغيط تساؤلًا جوهريًا حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن السؤال الأهم حاليًا هو: هل سيتفكك الاتحاد أم سيتحد لمواجهة روسيا؟ وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية للحرب في أوكرانيا وتأثيراتها على القارة الأوروبية.