شكرا لقرائتكم خبر عن 95% من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط مافيا جرائم النصب الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا جرائم النصب الإلكترونى، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا جرائم النصب الإلكترونى. وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا جرائم النصب الإلكترونى، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف حملات ضبط مافيا جرائم النصب الإلكترونى.

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