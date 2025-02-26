شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مسار مترو الإسكندرية والمحطات وأماكن الربط بالوسائل الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة القومية للأنفاق مسار مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، حيث يمتد مسار المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، ويشمل المشروع 20 محطة منهم محطة واحدة سطحية بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ، و14 محطة علوية بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

وتبلغ السرعة التصميمية 110 كم / ساعة والسرعة التشغيلية 100 كم / ساعة، ومترو الإسكندرية هو أول مشروع مترو يتم تنفيذه فى محافظة الإسكندرية وخارج محافظات القاهرة الكبرى، وهو بديل قطار أبوقير، وفى النقاط التالية أماكن محطات مترو الاسكندرية وأماكن التقائه بالوسائل الأخرى.

محطات مترو الإسكندرية

"محطة مترو أبو قير، محطة مترو طوسون، محطة مترو المعمورة، محطة مترو الإصلاح، محطة مترو المنتزه، محطة مترو المندرة، محطة مترو العصافرة، محطة مترو ميامى، محطة مترو سيدى بشر، محطة مترو محمد نجيب، محطة مترو فيكتوريا، محطة مترو غبريال، محطة مترو السوق، محطة مترو الظاهرية، محطة مترو كفر عبده، محطة مترو سيدى جابر، محطة مترو سبورتنج، محطة مترو الحضرة، محطة مترو باب شرق، مترو محطة مصر".