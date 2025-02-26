شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. الحكم فى استئناف عمرو دياب على تغريمه 200 جنيه بتهمة صفع شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، بعد قليل حكمها فى استئناف الفنان عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بعد إدانته بصفع الشاب سعد أسامة خلال إحدى الحفلات.

كان تقدم المحامى أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدى عليه.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدى على الفنان عمرو دياب.

وفى وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.