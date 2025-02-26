شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على اللحوم.. أسعار السلع الأساسية فى معارض أهلا رمضان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بـ محافظة الجيزة، عن أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان"، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وشهدت المحافظة افتتاح 28 معرضًا أهلا رمضان للسلع الغذائية على مساحة 17825 م2، ضم 554 باكية وبمشاركة 432 عارض، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة المعارض والمنافذ التى تضم مختلف أنواع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة، المعرض الرئيسى لـ"أهلا رمضان"، فى شارع ترعة الزمر بحى العمرانية، وذلك بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

ويطرح المعرض، كيس الأرز المعبأ زنة 1 كجم بسعر يتراوح ما بين 26 و 29 "حسب نسبة الكسر"، وكيس السكر المعبأ بـ30 جنيهًا، وكيس مكرونة زنة 280 جم بـ7.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 400 جم بـ10.5 جنيه، وكيس مكرونة زنة 500 جم بـ12.5 جنيه.

ويوفر زيت خليط زنة 700 مللى بـ47 جنيهًا، وزيت خليط زنة 800 مللى بـ52 جنيهًا، وكرتونة البيض بـ145 جنيهًا، وكليو اللحوم البلدية بـ280 جنيهًا، وكيلو اللحمة السودانى بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن المجمدة (محلي-برازيلي) بـ135 جنيهًا.

وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرارية توفير جميع السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأشار إلى أن بجانب المعرض الرئيسى فى حى العمرانية، تم افتتاح معرضان بحى الهرم، و3 معارض فى حى جنوب الجيزة، ومعارض فى أحياء الطالبية، وبولاق الدكرور، وإمبابة، والوراق، والعجوزة، والدقى، والمنيرة، ومراكز أبو النمرس، والحوامدية، والبدرشين، والعياط، ومعرضان آخران فى الواحات البحرية، ومعرض فى أطفيح، والصف، وأوسيم، وكرداسة، ومنشأة القناطر، وكذلك بالمدن الجديدة منها معرضان فى مدينة 6 أكتوبر، ومعرض فى مدينة أكتوبر الجديدة، ومعرض فى مدينة حدائق أكتوبر.