شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مواصفة الامتحان فى المواد الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة استعداداً لاختبارات آخر السنة، حيث يمكن للطلاب التعرف على مواصفات الأسئلة فى المواد الدراسية الأساسية وطريقة الإجابة عنها، من خلال الدخول اضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه فى ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة اليوم على موقع الوزارة والإجابة عن هذه النماذج الاسترشادية على قناة مدرستنا 3 من خلال معلمين متخصصين فى المواد الدراسية.

ويمكن للطلاب متابعة حل وإجابة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2025، من خلال قناة مدرستنا 3، عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة فى عدة مواد أبرزها اللغة العربية واللغة الانجليزية والكيمياء لطلاب المدارس العربى والكيمياء لطلاب مدارس اللغات ومادة الإحصاء لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبى بعد إضافتها للمجموع الثانوية العامة، كما تم توفير النماذج الاسترشادية السبت 15 فبراير الجارى فى الفيزياء والأحد 16 فبراير اللغة الألمانية والاثنين 17 فبراير فيزياء لغات و18 فبراير الجغرافيا و19 فبراير الرياضيات التطبيقية والجمعة 21 الاحياء والسبت 22 فبراير ماث والأحد 23 فبراير اللغة الفرنسية و24 فبراير الرياضيات البحتة و25 فبراير التاريخ و27 فبراير بيولوجى.