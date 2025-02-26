شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية عنيفة على سوريا وتوغل بري على عدة محاور في القنيطرة ودرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التلفزيون السوري إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

وقالت وسائل إعلامية إن غارات اسرائيلية استهدفت محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وذكرت المنصات الإعلامية أن الطيران الإسرائيلي ما يزال يجول في سماء القنيطرة ودرعا والحدود السورية اللبنانية.

كما أشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في سماء دمشق وريفها بعد قصف منطقة الكسوة.

هذا، وقال التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت بآليات وعربات عسكرية في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الطيران الإسرائيلي استهدف عددا من تجمعات الآليات الثقيلة في عدة ثكنات في درعا.

وفي المقابل، قالت "القناة 14" العبرية إن الجيش أغار على قواعد عسكرية كانت تخدم الجيش السوري سابقا ودمر وسائل قتالية في دمشق.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مدونون في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.