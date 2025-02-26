شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك فترة سماح لتجديد رخصة السيارة منعًا للمسألة القانونية؟ والان مع تفاصيل الخبر

يتسأل المواطنون عما إذا كانت هناك مدة سماح للمواطنين ليتم من خلالها تجديد رخصة السيارة منعا للمسألة القانونية ولعدم سحب تراخيص المركبات، حيث حددت الإدارة العامة للمرور، فترة سماح بعد انتهاء تاريخ صلاحية رخصة القيادة بهدف عدم الإثقال على أصحاب المركبات ومنحهم فترة سماح للانتباه بانتهاء الرخصة واتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج رخصة جديدة، وتُقدر هذه المدة بحوالى 30 يوم بعد تاريخ الانتهاء.

وأقر قانون المرورالحالى فى المادة رقم 75 أنه فى حال تجاوز المواطن فترة السماح التى تصل إلى شهر تقريبًا وقيامه بقيادة السيارة برخصة قيادة منتهية فقد حدد قانون المرور المصرى عقوبة ذلك، وهى عبارة عن غرامة مالية تتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه، وحبس مدة زمنية قدرها 6 أشهر على إلا تزيد عن ذلك، كما يجب دفع 50 جنيها للتصالح وفى حال رفض المواطن ذلك يتم سحب الرخصة فى الحال.