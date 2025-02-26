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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

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البابا تواضروس الثانى يستأنف عظته الأسبوعية اليوم الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 26 فبراير 2025 02:00 ص

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء العظة الأسبوعية لقداسته، بعد انتهاء فترة الأعياد خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع بدء الصوم الكبير، والذي بدأته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الاثنين.

ويلقى قداسته عظة الاجتماع طوال فترة الصوم من المقر البابوي دون حضور شعبي.

ويذكر أن عظة قداسته كانت ختاما لسلسة طلبات القداس الجوريجورى، وطلب العظة كان "ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين أقبلنا إليك"، والمقصود بها الجميع سواء كان الأساقفة أو الكهنة أو الشمامسة أو الخدام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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