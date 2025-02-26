شكرا لقرائتكم خبر عن للزوجات.. لو متجوزة فى بيت عائلة وحصل خلاف إزاى تحصلى على قرار تمكين للمسكن والان مع تفاصيل الخبر

وفقا للقانون على الزوج أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية، وإذا كانت الزوجة ما زالت على ذمه زوجها، كما أن للزوجين مشاركة -المسكن- وفقا لنص المادة 44 من قانون الأسرة إى أن إذا الزيجة مازالت قائمة، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات والمستندات المطلوبة من قبل الزوجة للحصول على مسكن الزوجية بـ"بيت عائلة زوجها".

- الزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق شرعى، ويترتب على الزواج عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية.

- حال نشوب الخلافات أو الطلاق تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فى شغله حسب الموقف القانونى لها.

-مسكن الزوجية هو -المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه-، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.

-حال رغب الزوج فى التمكين من مسكن الزوجية بشكل مشترك مع الحاضنة بعد نشوب الخلافات بينهما يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

- يتم إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على الأدلة، وإعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين.

- من الممكن أن يتم وقف تنفيذ قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة التى صدر قرار التمكين منها.

-القانون اجاز الطعن على المحضر المختص بتنفيذ القرار، ويجب على الطاعن سواء كان الزوج أو الزوجة أن يقوموا بذكر الأسباب -تفصيليا وتقديم والمبررات للطعن.

- للزوجة -الحاضنة- الحق فى شغل المنزل الخاص بالحضانة إذا كانت تمتلك أطفال، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.

- للحاضنة أيضا اختيار للبدل النقدى أجر السكن عوضا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية، ولها أيضا الحق فى الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية للمصلحة الفضلى يتمتع للأطفال.

- يتم تمكين الزوجة من المنقولات الموجودة فى مسكن الزوجية سواء فى حالة استحقاقها للمسكن أم لا.