شكرا لقرائتكم خبر عن محافظا الجيزة والقاهرة يتفقدان منتجات السجاد والأرابيسك بمعرض الحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قبل قليل، أجنحة معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، وذلك بعد افتتاحه بحضور عدد من سفراء الدول.

وأشاد المحافظان بما يضمه المعرض، الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، من منتجات يدوية متنوعة، منها السجاد، والخزف، والفخار، والكروشيه، وغيرها من المنتجات والمشغولات اليدوية، التي تشتهر بها المحافظات المصرية وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المعرض يأتى فى ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية، بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وأكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لتنظيم المعارض والملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بهدف التعريف بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها العديد من قرى محافظة الجيزة.