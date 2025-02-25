شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تعلن افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، افتتاح المعرض رقم 45 لمحافظة الجيزة للحرف اليدوية والتراثية، مشيرة إلى أن المحافظة حريصة على تنظيم معارض متنوعة لأصحاب الحرف اليدوية فى النوادى والجامعات والمشاركة فيما تنظمه المحافظات الأخرى من معارض، لتشجيعهم والترويج لمنتجاتهم المميزة.

وجاءت تصريحات نائب محافظ الجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، مساء اليوم الثلاثاء، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادى مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

ويأتى المعرض فى ضوء اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.

وينظم بمشاركة عدد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة، ودول فلسطين، وبيرو، والصين، والأرجنتين، ويستمر لمدة يومين خلال الفترة 25، 26 /2/2025، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.



افتتاح المعرض رقم 45 لمنتجات أصحاب الحرف اليدوية



المشاركون فى الافتتاح



المشاركون فى المعرض



جانب من المعرض



جناح فلسطين



جولة المحافظ داخل المعرض



جولة محافظ القاهرة داخل المعرض



محافظ القاهرة داخل المعرض



محافظ القاهرة يفتتح المعرض



معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية بمشاركة عربية وأجنبية