شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يحذر: المنصات الوهمية تسرق أموال الناس وتدمر الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

وجه الدكتور نظير محمد عياد، مفتى جمهورية مصر العربية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، رسالة للمتعاملين مع المنصات الحديثة التى تستولى على أموال الناس فى تصريحات خاصة قائلا: "فيما يتعلق بالمنصات الحديثة التى تقوم بالاستيلاء على الأموال، هذه المنصات لا ضابط لها، ولا قانون وبالتالى نوجه الذين يتعاملون معها بضرورة قطع الصلة بينهم وبين هذه المنصات خصوصا أنها تؤدى إلى تدمير الاقتصاد، والاستيلاء على أموال الناس، وعمدتهم فى ذلك الغش والتدليس، مع عدم وجود رقابة دينية أو ذاتية، وبالتالى نقول أن على المستثمر أن يلجأ للأبواب الآمنة التى يطمئن الإنسان فى التعامل معها إذا ما أراد أن يستثمر أمواله فهى كثيرة جدا تحت مظلة الدول؛ لذا نحذر المواطنين من التعامل مع هذه المنصات التى تسعى إلى حرمان الناس من أموالهم والاستيلاء عليها دون ضابط أو وازع أو ضمير".

جاء ذلك فى إطار ندوة "دور الدين فى بناء الإنسان"، ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقد عُقدت الندوة فى رحاب كلية الحقوق، بحضور الدكتور وليد الشناوى، عميد كلية الحقوق، والدكتور تامر صالح، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والصحفيين والإعلاميين، وجمعٍ كبيرٍ من طلاب وطالبات الجامعة، وممثلى الاتحادات والأسر الطلابية.