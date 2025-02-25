شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: حريصون على تنظيم معارض لأصحاب الحرف اليدوية طوال العام والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حرص المحافظة على تنظيم معارض وملتقيات لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية على مدار العام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتعريف بمنتجاتهم والترويج لها وخلق بيئة مشجعة للأيدي العاملة.

جاءت تصريحات محافظ الجيزة، على هامش فعاليات افتتاح معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، مساء اليوم الثلاثاء، والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع منصة أيادي مصر، بمشاركة عدد من أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظات والدول العربية والأجنبية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تنظيم معارض لأصحاب الحرف اليدوية يلفت الأنظار إلى ما تمتلكه المحافظات، ومنها الجيزة من حرف وصناعات يدوية مميزة، تعبر عن تراثنا وهويتنا، فضلًا عن أهمية القطاع اقتصاديًا، إذ يعتمد على خامات محلية الصنع وأيادي مصرية ماهرة.

وينظم معرض الجيزة للتراث والحرف اليدوية، بمشاركة عدد من العارضين من أبناء محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة، ودول فلسطين، وبيرو، والصين، والأرجنتين، ويستمر لمدة يومين خلال الفترة 25 ، 26 /2/2025، وذلك من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر مساءً.