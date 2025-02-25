شكرا لقرائتكم خبر عن هارتس: إرجاء إطلاق الأسرى الفلسطينيين سبب تأجيل زيارة مبعوث ترامب لتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن السبب وراء تأجيل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى تل أبيب هو تأخير الإفراج عن السجناء الفلسطينيين بسجون إسرائيل.

وكان من المقرر أن يزور ويتكوف تل أبيب غدا، في إطار جولة له في منطثة الشرق الأوسط.

وكان ويتكوف قد أعلن فى وقت سابق هذا الأسبوع أنه سيقوم بزيارة إلى المنطقة يوم الأربعاء.

وأضاف أنه من المتوقع المضى نحو المرحلة الثانية من الاتفاق ويجب تمديد المرحلة الأولى.

ويعد قرار نتنياهو وحكومته بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية إخلالا باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير الماضى.