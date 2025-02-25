شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: المتحف المصرى الكبير إنجاز هندسى ومركز عالمى لعلم المصريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن المتحف المصرى الكبير يتألف من ثلاثة أقسام رئيسية: العرض المتحفى، ومتحف المراكب، والمركز البحثى والتعليمى، مؤكدًا أن عملية نقل المراكب من خلف الأهرامات إلى المتحف تمثل إنجازا هندسيًا كبيرًا.

كما كشف الوزير فى لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، عن خطط لتنظيم مؤتمر سنوى فى مصر يجمع المتخصصين فى علم المصريات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية لدراسة هذا المجال، بالإضافة إلى الاستعدادات اللوجستية المتعلقة بالمطارات، بما فى ذلك تجهيزات خاصة فى مطار سفنكس لاستقبال الضيوف والمشاركين.

وأكد أن جميع فرق العمل تعمل بشكل ديناميكى لمواكبة التطورات، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الافتتاح، وسط حملات ترويجية واسعة النطاق داخل وخارج مصر.