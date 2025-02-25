شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: ميزانية الدولة لن تتحمل أى أعباء فى افتتاح المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن جميع الجهات المعنية تعمل على إخراج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها العالمية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الرعاة لتمويل الحدث، وذلك وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بعدم تحميل ميزانية الدولة أى أعباء إضافية.

وفي لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، عقب اجتماع مع رئيس الوزراء، أوضح وزير السياحة أن الموعد النهائي للافتتاح لا يزال محددًا يوم 3 يوليو، مؤكدًا أن فريق العمل ملتزم بالتحضيرات اللازمة لإنجاح الحدث.

وأضاف فتحي أن الافتتاح سيتضمن فعاليات وزيارات لكبار الزوار من مختلف دول العالم، إلى جانب برنامج يمتد لفترة طويلة بعد الحدث الرسمي، يتضمن مؤتمرات ولقاءات تجمع الخبراء في علم المصريات داخل المتحف.