شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السودان: نعتزم تنظيم فعالية أبريل المقبل لتوجيه الشكر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، مُعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يُسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري.

كما أكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في البلد الشقيق في أقرب فرصة مُمكنة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، مؤكدًا عُمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كالجسد الواحد.

بدوره، أعرب وزير خارجية السودان عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، وتطلعه للتعاون مع الشركات المصرية للمساهمة في جهود إعادة الإعمار، موضحاً أنه تم اختيار شركة مصرية بالفعل للعمل على تنفيذ أول مشروع لإعادة الإعمار، ومؤكدًا تطلعه لاستقبال مسئولين مصريين للتنسيق المشترك في هذا الصدد.

كما أشاد وزير خارجية السودان بالتعاون القائم بين الجانبين على مختلف المستويات، مستعرضاً جهود الحكومة السودانية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وخلال اللقاء، أشار السفير السوداني إلى اعتزام السفارة السودانية تنظيم فعالية لتوجيه الشكر لمصر على دعمها للسودان خلال شهر أبريل المقبل، كما ناقش الاجتماع سُبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.