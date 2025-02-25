شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب جديدة لعمال مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، مكاسب جديدة لعمال مصر.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل.. الحكومة: من التشريعات الضرورية لتحقيق التوازن وربط العمل باإلنتاج وانخفاض معدل البطالة لـ%6.4 وزير العمل: يتسق مع الدستور ويحمى حقوق العامل واملستثمر ويدعم الاقتصاد..

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ـ مكاسب جديدة لعمال مصر.. مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل.. الحكومة: من التشريعات الضرورية لتحقيق التوازن وربط العمل باإلنتاج وانخفاض معدل البطالة لـ%6.4 وزير العمل: يتسق مع الدستور ويحمى حقوق العامل واملستثمر ويدعم الاقتصاد

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