شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المسابقة الرمضانية لمجلة الأزهر تحت عنوان (وفي أنفُسكم أفلا تبصِرون) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطلِق مجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف، على مدار شهر رمضان المبارك، المسابقةَ الرمضانيَّة لمَجلَّة الأزهر لعام 1446هـ، بعنوان: (وفي أنفُسكم أفلا تبصِرون)؛ وذلك في رحلة تأمُّليَّة تكشف روعة الإعجاز الإلهى فى خَلْق الإنسان، وتسبر أغوار العَلاقة بين العِلْم والنَّص القرآني، في ضوء ما حملته آيات الذِّكْر الحكيم مِن إشارات دقيقة إلى تركيب الجسد ودقَّته البديعة.

وقال الدكتور محمد الجندى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ مَجَلَّة الأزهر -بحُكم دَورها الثَّقافي والتنويري- تسعَى من خلال هذه المسابقة إلى إعادة إحياء منهج التأمُّل العِلمي في الآيات القرآنيَّة، ودَفْع الأجيال الجديدة إلى استكشاف مواطن الإعجاز التي لم تتوقَّف عند حدود التفسير اللُّغوي؛ بل تمتدُّ لتكشف توافق الحقائق القرآنيَّة مع المكتشفات الحديثة؛ الأمر الذي يُنمِّي مَلَكَة التدبُّر، ويجعل مِنَ القرآن الكريم مصدرًا دائمًا للإلهام العِلمي والفِكري.

ومن جانبه، أوضح الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ مسابقة المَجَلَّة لهذا العام تأتي ضمن استراتيجيَّة الأزهر الشريف في نَشْر ثقافة التفاعُل الواعي مع النُّصوص القرآنيَّة، ورَبْطها بالواقع المعرفي المعاصِر؛ ليكون المسلم مدرِكًا للعُمق العِلمى فى كتابه الكريم، وقادرًا على استثمار المعرفة القرآنيَّة في إثراء وعيه الدِّيني والعِلمي، في ظلِّ تحديات العصر التي تستوجب إعادة قراءة الوحي برؤية عِلميَّة معاصرة، تعزِّز اليقين، وترسِّخ الإيمان بقدرة الخالق جلَّ وعلا.

بدوره، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية والمشرف على المسابقة، إلى أنَّ الأسئلة صِيغَت بطريقة إبداعيَّة لتحفِّز التفكير، وتدعو المتسابقين إلى البحث والاستكشاف؛ ممَّا يُسهِمُ في تعميق الفَهم العِلمي والدِّيني في آنٍ واحد، مبيِّنًا أنَّ المَجَلَّة حرصت على تقديم المسابقة بأسلوب يجمع بين التَّشويق والفائدة العِلميَّة؛ ليكون لها أثرٌ ممتدٌّ يتجاوز حدود المسابقة؛ مِنْ خلال نَشْر الوعي بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على التفكُّر في آيات الله مِنْ منظور عِلمي دقيق.

ومِنَ المقرَّر أنْ تُنشر أسئلة المسابقة عبر بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، والمنصات الرسمية لمجمع البحوث الإسلاميَّة ومَجَلَّة الأزهر، وصفحاتهما على وسائل التَّواصل الاجتماعي، كما ستُبثُّ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، على أن تكون جوائز المسابقة عبارة عن: مبلغ مالي قدْره: (1000) جنيه يوميًّا؛ بواقع (500) جنيه لفائز واحد مصري، و(500) جنيه لفائز واحد وافد يدرس بمصر ومقيم فيها.