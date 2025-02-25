شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدينالثلاثاء، 25 فبراير 2025 06:08 م
قالت سيجريد كاخ المتحدث باسم الأمم المتحدة في كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن التطورات في الشرق الأوسط، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة.
كما أدانت كل ممارسات العنف والاستفزازات التى ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز