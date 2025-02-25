شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة أممية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت سيجريد كاخ المتحدث باسم الأمم المتحدة في كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن التطورات في الشرق الأوسط، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة.



كما أدانت كل ممارسات العنف والاستفزازات التى ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.