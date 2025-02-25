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مسئولة أممية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

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مسئولة أممية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 06:08 م

قالت سيجريد كاخ المتحدث باسم الأمم المتحدة في كلمتها بجلسة مجلس الأمن الدولى بشأن التطورات في الشرق الأوسط، والتي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: نشكر مصر وقطر على جهود متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة.


كما أدانت كل ممارسات العنف والاستفزازات التى ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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