شكرا لقرائتكم خبر عن الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقدم لوظيفة معلم مساعد لغة عربية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية، وفق الشروط التالية:

- أن يكون مصرى الجنسية

- أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد من المتقدم عن (40) عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

. الحصول على مؤهل عال تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

. أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فاعلى واجتياز الاختبارات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- اجتياز التدريبات التي تقرر بمعرفة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبارات والتدريبات المطلوبة.

. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي، على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مسئوليتها توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها داخل كل محافظة وذلك وفقاً للتنظيم والإدارة للمذكور على صفحة بوابة الوظائف الحكومية.

- سداد مبلغ مقداره (28) جنيها ثمانية وعشرون جنيها فقط لاغير لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية : البنك الأهلي المصري - بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9/450/0781200 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإبداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم - بوابة الوظائف الحكومية

- أن يكون المتقدم خريج إحدى الكليات الآتية:

أولا: كليات لا تتطلب الحصول على دبلوم تربوي الجهة اللغة العربية / اللغة | العربية

- كلية التربية (اساسي): والدراسات الإسلامية ) عام / خاصة / أزهر) (شعبة أو قسم أو تخصص الـ ومية الجهاز المن الوظائف الحكومية - كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).

- كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل البرنامج التربوي) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية) وكلية علوم ذوي الإحتياجات الخاصة (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية).

- كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية) (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية)

ثانيا: كليات تتطلب الحصول على دبلوم تربوى وفى حال عدم إرفاقه سيتم رفض الطلب

-كلية دار العلوم (شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وآدابها وكلية الآداب شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وأدابها و كلية الألسن شعبة أو قسم أو تخصص اللغة العربية وكلية اللغة العربية (الشعبة العامة وكلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)

- المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية وملونة وصورة شخصية حديثة للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين) و صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال والمؤهل الدراسي والدبلوم التربوي للمؤهلات التي تتطلب تقديمه والمؤهل الأعلى إن وجد والموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة بطاقة الخدمات و إيصال الإبداع البنكي و لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة ويجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أعلن عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (25217) في وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية وفقاً للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وأوضح الجهاز أنه تم نشر الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر فتح باب التقديم في المسابقة اعتباراً من 14 مارس 2025 حتى 27 مارس 2025 على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية.