وزير الصحة يناقش استراتيجية نفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية للأسواق العالمية

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عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العالمية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الحكومة المصرية لزيادة صادرات المنتجات الطبية وتعزيز دور مصر في القطاع الصحي إقليميًا وعالميًا، لاسيما في القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في مستهل الاجتماع، أن الحكومة المصرية تضع تعزيز الصادرات في مقدمة أولوياتها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، موضحًا أن هذه القطاعات تلعب دورًا رئيسيًا في دعم النمو الاقتصادي، مستشهدًا بالإمكانات الضخمة التي تمتلكها مصر من موارد وقدرات إنتاجية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير المستحضرات الطبية إلى مختلف الأسواق العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش مقترح الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية والبيطرية إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على الوصول إلى رؤية موحدة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان تمثيل كافة الجهات الفاعلة في مرحلة الصياغة والتنفيذ، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نمو في الصادرات الطبية المصرية يصل إلى 2 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، و5 مليارات دولار بحلول عام 2030.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مناقشات الاجتماع تناولت أيضًا الوضع الحالي لسوق المنتجات الطبية، إلى جانب استعراض الإمكانيات والقدرات الإنتاجية المصرية، كما تم استعراض المحاور الأساسية للاستراتيجية، والتي شملت المحور اللوجستي والتوزيع، المحور التسويقي والترويج، المحور التنظيمي والتشريعي، محور الشراكات الدولية، المحور المالي، ومحور التدريب وبناء القدرات.

وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء التحالف المصري لمصنعي ومصدري المنتجات الطبية، على غرار التحالف المصري لمصنعي اللقاحات، ويهدف هذا التحالف إلى توفير منصة متكاملة لدعم المصنعين والمصدرين المصريين من خلال تذليل العقبات، توفير المعلومات، التمويل، والتسويق الفعال، مما يسهم في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية، كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التكامل بين المصنعين المحليين من القطاعين الحكومي والخاص عبر دراسة مزايا التميز لكل منهم، ليصبح التحالف الذراع التنفيذي للتوسع في الأسواق الإفريقية وما بعدها.

ومبادرة التوطين واللوجستيات، التي تسعى إلى التعاون مع شركات محلية في الدول الإفريقية لدعم العمليات اللوجستية وتعزيز مكانة مصر كمركز استراتيجي للتخزين، كما تتضمن المبادرة مبادرة الشركات متعددة الجنسيات (Manufacturing Hub)، والتي تركز على تقديم حوافز للشركات العالمية لإمداد فروعها في إفريقيا من خلال مصانعها في مصر، إلى جانب مبادرة التمويل، الهادفة إلى تعزيز تواجد البنوك المصرية في القارة الإفريقية وتسهيل حركة التصدير.

واختُتم الاجتماع، بالاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات المشتركة، لوضع آليات تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لنفاذ المستحضرات والمستلزمات الطبية إلى الأسواق العالمية، بما يضمن تحقيق المستهدفات المرجوة.