شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح باب التسجيل لاستمارة الثانوية الأزهرية لمرة واحدة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية وذلك يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 ولمرة استثنائية أخيرة.

وذلك على الرابط الاتي

https://azhar.gov.eg/login.aspx

مرحلة تسجيل الطالب للاستمارة الإلكترونية:

يـقـوم الـطـالـب بـالـدخـول عـلـى هـذا الـرابـط https://azhar.gov.eg على نظام شئون الطلاب الإلكترونى ومراجعة وتحديث بياناته على الاستمارة الإلكترونية بدقة وحفظ البيانات مع رفع صورة ضوئية إلكترونية (4 × 6) ذات خلفية بيضاء مطبوعا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد أسفل الصورة بالكمبيوتر أثناء طباعة الصورة فى استديو التصوير، ثم طباعة الاستمارة بالصورة وعلى الطالب التوجه بالاستمارة المطبوعة بعد مراجعتها والتأكد من صحتها إلى مسئول شئون الطلاب بالمعهد مراجعتها ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتأكد من أن الصورة المرفقة للاستمارة هى صورة الطالب نفسه والتوقيع عليها بصحة البيانات.

مرحلة مراجعة الاستمارة الإلكترونية والورقية وطباعة كشوف (ج) وكشوف المناداة:

يقوم مسئول شئون الطلاب بالمعهد بإرفاق الاستمارة الإلكترونية بالاستمارة اليدوية بعد التأكد من تطابقهما (الورقية والإلكترونية) تمهيدا لإرسال جميع استمارات المعهد إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة ومن ثم إرسالها إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة لبدء دورة العمل المتبعة فى التحضير لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وإعداد أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب.

يتم طباعـة كشـوف (ج) وكشـوف المناداة لكـل نـوع عـلـى حـدة (مستجد، معيـد) مـن برنامج شئون الطلاب ويقوم المعهد باعتمادها وإرسالها إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة، ويختص الكاتب الأول بمراجعة الاستمارة الإلكترونية المقدمة من الطالب بعد توقيعه عليها ومطابقتها ببيانات الطالب من واقع سجلاته بالمعهد والتأكد من صحة البيانات على أن يوقع عليها المختص ثلاثيا ويرسلها مع استمارة الطالب الورقية.

وفى حالة وجود خطأ فى بيانات الطالب يقوم مسئول التحول الرقمى بالمعهـد بمراجعة وتصحيح البيانات على برنامج شئون الطلاب وطباعة استمارة جديدة صحيحة للطالب مطابقة للاستمارة الورقية ويوقع عليها الطالب أمامـه وتستكمل باقى إجراءات التقدم بالاستمارة الوراقيـة بعـد التسجيل الإلكترونى للطالب وطباعة الاستمارة.