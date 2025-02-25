شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يوجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمنشآت الصحية خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدورى مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات بديوان عام الوزارة، بمشاركة مديرى مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات عبر تقنية "ألفيديو كونفرانس"، لمناقشة خطة العمل للفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تنأول تنسيق آليات العمل خلال شهر رمضان المبارك لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة على مدار الساعة للمواطنين المترددين على المنشآت الصحية فى مختلف المحافظات، حيث شدد الوزير على أهمية الالتزام بمواعيد عمل العيادات وأقسام الطوارئ. وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير وجه جميع قيادات الوزارة بتكثيف الزيارات الميدانية إلى المنشآت الصحية بمحافظات الجمهورية خلال الشهر ألفضيل، لمتابعة سير العمل ميدانيًا، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وفى سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى مستجدات مشروع تطوير وحدات الرعاية الأساسية، حيث أشار الوزير إلى تحقيق نجاحات ملموسة فى هذا المجال خلال ألفترة الماضية، وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين القيادات ومديرى المديريات بالمحافظات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وفى مقدمتها ميكنة وحدات الرعاية الأساسية.

كما أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن تقديره لجهود قيادات الوزارة المعنيين باستقبال وعلاج المرضى والمصابين من الأشقاء ألفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، مشيدًا بدقة عمليات الإخلاء والتحويل إلى المستشفيات، فضلًا عن تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مع التأكيد على استمرار المرور الدورى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وفى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة، وجه الوزير بتوفير دورات تدريبية مكثفة لتطبيق الاستراتيجية فى جميع المحافظات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من استقدام الخبراء العالميين للعمل فى المستشفيات المصرية من خلال توزيعهم بشكل عادل فى أنحاء الجمهورية، مع ضمان التنسيق المسبق لقوائم المرضى.