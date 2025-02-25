شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية المستشار عبدالراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور السيد قنديل – رئيس جامعة حلوان، استقبل مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة حلوان الأهلية، تقدَّمته الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان والمشرفة على برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وبصحبة الأستاذ الدكتور أحمد المراغي وكيل كلية الحقوق بجامعة حلوان، والدكتورة ريهام منصور منسق برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية، وذلك بمقر رئاسة الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

واستُهلَّت الزيارة بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها تحيات المستشار عبدالراضي صديق رئيس الهيئة، للحضور وتمنياته لهم بالتوفيق في زيارتهم، مؤكدًا أن مركز التدريب القضائي يتبنى نهجًا متميزًا في استضافة الطلاب المتميزين من كليات الحقوق بمختلف الجامعات العريقة، لتمكينهم من التفاعل المباشر مع الواقع العملي داخل الهيئات القضائية.

من جانبها، نقلت الأستاذة الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، تحيات الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، للحضور، معربة عن سعادتها، باستضافة مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لطلاب كلية الحقوق، ومؤكدة تطلعها إلى تعزيز أواصر التعاون المستمر بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.

وتضمن برنامج الزيارة محاضرة تعريفية حول النيابة الإدارية، ألقاها المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد، حيث استعرض خلالها نشأة النيابة الإدارية وتطورها التاريخي، واختصاصاتها كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية.

كما قدَّمت المستشارة الدكتورة داليا عبدالغني عضو مركز التدريب القضائي، محاضرة تناولت أهمية تعزيز الثقافة العامة وبناء الشخصية بما يمكن الطلاب من تحقيق أهدافهم المستقبلية، واختُتمت الزيارة بجولة تفقدية داخل مبنى رئاسة النيابة الإدارية، انتهت بالتقاط الصور التذكارية.