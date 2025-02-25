شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال.

وكان رئيس الوزراء قد أكد الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقًا من أهمية دورها فى صياغة البرامج والسياسات التى تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها فى جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.