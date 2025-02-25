شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: الرئيس وافق على تحديد موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير 3 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمُتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وطارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد سعدى، عضو مجلس الإدارة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، وأعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتى بهدف مُتابعة الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مُشيرًا إلى موافقة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تحديد موعد الافتتاح يوم 3 يوليو المُقبل؛ حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذى ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام.

وفى الإطار نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك تكليفات لعدد من الوزارات والجهات المعنية ستتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه، بما يسهم فى الترويج للدولة المصرية، والمقاصد السياحية التى تتمتع بها، وكذلك الترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع استعراض محمد سعدى تفاصيل أجندة الاحتفالية المُقترحة للمتحف المصرى الكبير، بدايةً من شكل الدعوة التى سيتم توجيهها للملوك والرؤساء والأمراء، وكبار المسئولين، ومرورًا بالفقرات المقترحة المختلفة.

كما تم استعراض التكليفات المطلوبة من كل وزارة ومحافظة، والتيسيرات المطلوبة فى الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجيستية التى تسهم فى خروج هذه الاحتفالية على أفضل وجه.

وأكد الوزراء والمحافظون وجميع المسئولين الحضور، أنه سيتم توفير الدعم الكامل لنجاح هذه الاحتفالية، وسيتم تذليل أى عقبات، وتقديم جميع التيسيرات للمسئولين عن التنظيم.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن تكون هناك استعدادات على أعلى مستوى، بداية من المطارات، والفنادق، والطرق، وصولًا إلى مقر الاحتفالية، قائلًا: من المهم جدًا أن يظهر البلد فى أبهى صورة.