شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوقع قانونا بإيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانونا برقم 9 لسنة 2025، بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التى استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.

ونصت المادة الأولى من القانون - الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم - على وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء ولا تدخل فترة الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة ويتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس سنة 2024 حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

ونصت المادة الثانية على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.