شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يبحث مع مسئول كندى تداعيات أزمتى غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية السفير سامح أبو العينين اليوم الثلاثاء، لقاء مع كريم فيرانى المدير العام للاستجابة الدولية للأزمات بوزارة الهجرة واللاجئين والجنسية الكندية، الذى يقوم بزيارة إلى مصر، فى إطار دعم العلاقات المصرية الكندية وتنسيق الجهود تجاه الأزمات الإقليمية.

وتناول اللقاء سبل التنسيق بين الجانبين، والتعرف عن قرب على الأوضاع الميدانية، خاصة فى ظل استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، إلى جانب مناقشة تداعيات أزمتي غزة والسودان على مصر.

كما تطرق الجانبان إلى المساعدات الإنسانية والتنموية التى تقدمها الحكومة الكندية لغزة، حيث أعرب المسئول الكندى عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في محاولة حلحلة الأزمات الراهنة بالمنطقة.

وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة الترتيبات الجارية لعقد جولة المشاورات السياسية والاستراتيجية القادمة في أوتاوا.