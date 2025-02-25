شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض يثير القلق فى الكونغو بعد وفاة 50 شخصا بسبب وجبة خفاش والان مع تفاصيل الخبر

قالت منظمة الصحة العالمية، إن هناك مرض غامض يثير قلق الأطباء بعد وفاة 50 شخصا في الكونغو خلال ساعات من ظهور الأعراض، وقد بدأ أول تفش للمرض في بلدة بولوكو بعد أن تناول 3 أطفال خفاشًا وماتوا خلال 48 ساعة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل نحو 419 حالة إصابة، بما في ذلك 53 حالة وفاة، منذ بدء تفشي المرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 21 يناير.

وأكد الأطباء، أن الفترة الفاصلة بين ظهور الأعراض الأولى والوفاة كانت 48 ساعة في غالبية الحالات.

وأضاف سيرج نجالباتو، المدير الطبي لمستشفى بيكورو، وهو مركز مراقبة إقليمي، "هذا هو الأمر المثير للقلق حقًا".

وبحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا، بدأ أول تفش للمرض في بلدة بولوكو بعد أن تناول 3 أطفال خفاشاً وماتوا في غضون 48 ساعة بعد ظهور أعراض الحمى النزفية عليهم.

وكانت هناك مخاوف منذ فترة طويلة بشأن انتقال الأمراض من الحيوانات إلى البشر في الأماكن التي تؤكل فيها الحيوانات البرية بشكل شائع، وقالت منظمة الصحة العالمية في عام 2022 إن عدد مثل هذه الأوبئة في أفريقيا ارتفع بنسبة تزيد عن 60 % خلال العقد الماضي.

وقالت صحيفة Independent ، إنه بعد أن بدأ التفشي الثاني للمرض الغامض الحالي في بلدة بوماتي في التاسع من فبراير، تم إرسال عينات من 13 حالة إلى المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في عاصمة الكونغو كينشاسا للاختبار، بحسب منظمة الصحة العالمية، وكانت جميع العينات سلبية لفيروس الإيبولا أو غيره من أمراض الحمى النزفية الشائعة مثل فيروس ماربورج، وقد أظهرت بعض الاختبارات إصابة البعض بالملاريا.

وفي العام الماضي، تم تحديد مرض غامض آخر يشبه الإنفلونزا، والذي قتل العشرات من الناس في جزء آخر من الكونغو، على أنه على الأرجح الملاريا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تصاعد العنف في الجزء الشرقي من الكونغو أدى إلى تدمير البنية الأساسية الصحية الحيوية، وقالت إن "الوضع المزري بالفعل" تفاقم بالنسبة لملايين الأشخاص.

وظلت منظمة الصحة العالمية على الأرض منذ ذلك الحين لتوفير الإمدادات الطبية ودعم العاملين في مجال الصحة وتنسيق الاستجابة للطوارئ.

تعد الكونغو حاليًا من بين البلدان الأكثر تضررًا بوباء جدرى القرود، فقد سجلت 79519 حالة مشتبه بها، و1507 حالة وفاة في مقاطعاتها ال 26 بين الأسبوع الأول من عام 2024 والأسبوع السادس من عام 2025، وفقًا للبيانات الرسمية، وفي هذا الأسبوع فقط، أطلقت وزارة الصحة العامة والنظافة والرعاية الاجتماعية حملة تطعيم ضد جدري القرود تستهدف أكثر من 660 ألف شخص.