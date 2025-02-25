شكرا لقرائتكم خبر عن الإندبندنت تحذر: حقن خفض الوزن مرتبطة بـ 82 حالة وفاة فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، من الآثار الجانبية لأدوية إنقاص الوزن بعد أن كشفت الأرقام عن عدد الوفيات المرتبطة بحقن خفض الوزن، حيث ارتفع عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين ماتوا بعد تناول أدوية لعلاج السكري وفقدان الوزن إلى 82 شخصا، وفقا لأرقام جديدة من الهيئة التنظيمية للأدوية في البلاد.



حقن خفض الوزن وتحذيرات منها

كشفت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) عن حصيلة الوفيات المرتبطة باستخدام أدوية مستقبلات GLP-1RA مثل Mounjaro وwegovy و Ozempic ، حتى 31 يناير، وشملت 22 حالة وفاة، وتأتي هذه الأرقام من التقارير الطبية التي تسجل الحوادث الضارة المرتبطة بالأدوية، ولكن ربما كان الاستخدام مصادفة للوفاة وليس مسؤولاً عنها، وربما لعب مرض كامن غير مرتبط بالدواء دوراً أيضاً.



ادوية خفض الوزن ترتبط بعشرات الوفيات

وبحلول شهر يناير، تلقت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية تقارير عن 18 حالة وفاة مرتبطة بالتيرزيباتيد، المعروف تجاريا باسم مونجارو، و29 حالة وفاة مرتبطة بالسيماجلوتيد الذي يحمل الأسماء التجارية أوزيمبيك، وريبيلسوس، وويجوفي، و35 حالة وفاة مرتبطة بالليراجلوتيد المكون الوحيد المعروف باسم ساكسيندا أو فيكتوزا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة Independent فقد زادت شعبية هذه الأدوية بسرعة كبيرة، وسارعت الجهات التنظيمية إلى ضمان توزيعها بشكل مناسب، من خلال تشديد قواعد هيئة الرقابة على الصيدلة حول كيفية وصف الأدوية.

وردًا على هذه الأرقام، قال مدير الشؤون الطبية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البروفيسور السير ستيفن باويس: "يمكن أن يكون لأدوية إنقاص الوزن آثار جانبية، ومن المهم أن يصفها أخصائي رعاية صحية مدرب بشكل مناسب بدلاً من الحصول عليها عبر الإنترنت، مضيفا، إنها ليست أيضًا رصاصة سحرية ويجب وصفها جنبًا إلى جنب مع البرامج التي تساعد الناس على عيش حياة أكثر صحة من خلال إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي ونشاطهم البدني.

لقد تم استخدام GLP-1RAs لعلاج مرض السكري من النوع 2 لأكثر من 15 عامًا، وبدأت تصبح شائعة كأداة لفقدان الوزن منذ حوالي 7 سنوات.

وفي بيان لها، قالت إحدى الشركات المصنعة لمونجارو، إن سلامة المرضى كانت "الأولوية القصوى" لشركة الأدوية، وإنها تعمل بنشاط على مراقبة وتقييم والإبلاغ عن جميع المعلومات المتعلقة بالسلامة.

وقال متحدث باسم الشركة: "تم ترخيص استخدام تيرزيباتيد لعلاج مرض السكري من النوع الثاني والتحكم في الوزن، ويُستخدم لمساعدة ملايين المرضى في جميع أنحاء العالم، وتستند ثقتنا في تيرزيباتيد كخيار علاجي مهم إلى برنامج التجارب السريرية الشامل لدينا".

أظهرت GLP-1RAs فوائد كبيرة في علاج مرض السكري، ولكنها تأتي مع آثار جانبية

وأضاف متحدث بإسم إحدى الشركات الأخرى الشهيرة، والتي تنتج أدوية أوزيمبيك وريبلسوس وويجوفي، إن الأدوية يجب أن تؤخذ حسب دواعي استعمالها المعتمدة وتحت إشراف أخصائي رعاية صحية.

وقال المتحدث باسم الشركة: "إن سلامة المرضى تشكل أهمية قصوى بالنسبة للشركة، ونحن نجمع باستمرار بيانات السلامة الخاصة بأدويتنا GLP-1 RA التي نطرحها في الأسواق ونعمل بشكل وثيق مع السلطات لضمان سلامة المرضى، وكجزء من هذا العمل، نواصل مراقبة التقارير الخاصة بالتفاعلات الدوائية الضارة من خلال اليقظة الدوائية الروتينية.