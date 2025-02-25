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حماس: نؤكد ضرورة ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الطبية إلى غزة

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حماس: نؤكد ضرورة ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الطبية إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:16 م

أكد حركة حماس ضرورة ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

وأضافت حماس: نطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بالاتفاق، ونطالب بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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