شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نؤكد ضرورة ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والمساعدات الطبية إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد العظيم الثلاثاء، 25 فبراير 2025 02:16 م

أكد حركة حماس ضرورة ضمان إدخال مستلزمات الإيواء والتدفئة والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضافت حماس: نطالب بإلزام الاحتلال تنفيذ البروتوكول الإنساني المرتبط بالاتفاق، ونطالب بالتحرك الفوري لوقف انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

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