شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع جديد لمعرض أهلا مضان 2025 بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووفقًا لرؤية الوزارة في إقامة المعارض والأسواق التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، افتتح الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وبرفقته حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، معرض “أهلًا رمضان” بميدان الساعة بجوار بنزيون، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من شركات القطاع الخاص وكبار التجار .

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أشاد بجهود الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم معارض “أهلًا رمضان” على مستوى الجمهورية، مثمنًا التعاون مع الشركات والهيئات المشاركة وكبار التجار، الذين أسهموا في توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يحقق أهداف الدولة في دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء الاقتصادية

وقال القط، وكيل وزارة التموين بقنا، أن المعرض يهدف إلى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% أقل من مثيلاتها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن جهود الحكومة لزيادة المعروض من السلع الأساسية مما يسهم في استقرار الأسعار وضمان وصول السلع للمواطنين كما أن محافظة قنا شهدت أيضًا افتتاح عدد من شوادر بيع الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية

وأوضح القط أن المعرض يوفر كافة السلع الغذائية مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الألبان، الجبن بأنواعها البقوليات، الخضروات، الفواكه، الأسماك، ياميش رمضان، التمور، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، بأسعار مخفضة ومناسبة، لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين طوال فترة المعرض، مشيراً إلى أن وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تتابع بشكل مستمر من خلال أجهزة الرقابة التموينية، للتأكد من توافر السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية طوال فترة إقامة المعرض، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وصول الدعم لكافة فئات المجتمع وتخفيف الأعباء المعيشيةً.



